Група титанових компаній "Велта" через війну вирішила будувати завод у США, а не в Україні та ОАЕ

Група компаній "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) ухвалила рішення через війну побудувати завод з випуску титанових виробів за власною інноваційною технологією у США замість України та ОАЕ.

Як повідомив президент компанії Андрій Бродський у Facebook у неділю, вже більше двох тижнів, як він повернувся з відрядження до Вашингтона.

"Перед початком повномасштабної війни ми, Велта, починали будувати пілотний завод із виготовлення титанових виробів за нашою власною технологією. Ми отримали в оренду промислове приміщення в Новомосковську, почали ремонтно-будівельні роботи та купівлю обладнання. Ми також отримали в довгострокову оренду, поруч із нашим ГЗК, у Новомиргороді Кіровоградської області, територію колишньої шахти, і почали проєктування вже великого підприємства. Це має бути новий український промисловий гігант. Усе зупинила війна", - констатував СЕО.

За його словами, поруч із майбутнім підприємством "прилетіли дві російські ракети, прямо над нашим ГЗК наші ППО збили ще одну, була загроза швидкого прориву фронту".

Щоб "не дарувати високотехнологічні напрацювання ворогу", ухвалили рішення створювати перше підприємство з переробки титанової сировини за кордоном України. "Це було вимушене і дуже нелегке рішення", - сказав співзасновник "Велти".

При цьому він зазначив, що у компанії були дуже потужні напрацювання щодо будівництва підприємства в ОАЕ.

Але ОАЕ зайняли незрозумілу позицію щодо України, "там створили свій майже хаб кадировці і просто втікачі-росіяни, і я перестав вважати Дубай або Абу-Дабі привабливою гаванню", сказав Бродський. Він зазначив також, що довелося переформатовувати плани щодо виробів із титану: "Я і зараз дуже хочу виробляти суто цивільну продукцію. І ми так і будемо робити. Мабуть, пізніше... Зараз ринок говорить зовсім інші речі. Світ із початком повномасштабної війни в Україні повністю змінився".

За словами Бродського, було вирішено будувати підприємство в США, які є основним і надійним союзником України в боротьбі з російськими загарбниками і до того ж провідним лідером у технологіях і виробництві зброї.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток і виробництво ільменітового концентрату.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).