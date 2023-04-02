"Укренерго" повністю зняла введені внаслідок ракетної атаки 9 березня обмеження споживання е/е

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах центрального регіону, що дало змогу зняти обмеження споживання в Київській, Житомирській і Харківській областях, які довелося застосувати внаслідок повітряної атаки РФ 9 березня, повідомили в компанії.

"Усі обмеження споживання, запроваджені в Київській, Житомирській та Харківській областях через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Там уточнили, що в інших регіонах обмежень у мережах компанії, які призводили б до необхідності обмеження споживання, також немає.

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами 9 березня зазначив, що енергетикам удалося втримати цілісність енергосистеми, але через пошкодження інфраструктури проблеми виникли з передаванням електрики в Харківську, Одеську та Житомирську області. У Києві та Київській області застосовувалися стабілізаційні відключення. Зокрема, внаслідок атаки було знеструмлено Житомир, в Одеській області було пошкоджено кілька ліній електропередачі та опору.