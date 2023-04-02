Події

11:05 02.04.2023

Вночі окупанти обстріляли Авдіївку, пошкоджено Будинок культури - голова Донецької ОВА

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У ніч на неділю російські окупанти обстріляли з артилерії Авдіївку Донецької області, пошкоджено Будинок культури, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку вночі росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку - пошкоджено садовий кооператив і Будинок культури. Також під вогнем Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка, без жертв", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю вранці.

Крім цього, на Горлівському напрямку противник обстріляв із "Градів" Торецьк, унаслідок цього поранено три особи, пошкоджено Будинок культури, школу, адмінбудівлю, ЦНАП і 2 житлові будинки. Також відомо про двох поранених у Бахмуті.

Ворог також обстріляв околиці Часовоярської та Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку в Лиманській громаді були обстріляні Торське та Зарічне. Крім цього, ворожі обстріли зафіксовано в Сіверському та прилеглих селах.

Теги: #обстріли #донецька_область

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