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09:56 02.04.2023

Російський зимовий наступ не зміг досягти цілей Кремля щодо захоплення адмінкордонів Донецької та Луганської областей - ISW

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Російський зимовий наступ не зміг досягти цілей Кремля щодо захоплення адмінкордонів Донецької та Луганської областей - ISW

Російський зимовий наступ станом на 31 березня так і не зміг досягти заявлених цілей Кремля щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 1 квітня.

Аналітики зазначають, що про невдачу зимового наступу російських окупантів повідомляють як українські та західні, так і російські джерела.

Зазначається, що через невдалий зимовий наступ Росія може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні.

Водночас так звані "російські воєнкори" занепокоєні тим, що ЗС РФ мають завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці для того, щоб встигнути підготуватися до українських контрнаступів, які вони очікують уже в другій половині квітня.

В Інституті також повідомляють, що російські окупанти продовжують будувати рубежі оборони в окупованих районах на півдні України.

Що ж до ситуації на полі бою, то в ISW повідомляють, що російські загарбники намагаються здійснювати наступальні дії в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, а також провели обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна.

Українські військові своєю чергою відбивають атаки російських окупантів.

Крім того, повідомляється, що російська окупаційна влада продовжує депортувати українських дітей у Росію за "програмами відпочинку та реабілітації".

Теги: #донбас #звіт #адмінкордони #isw

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