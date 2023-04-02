Події

07:27 02.04.2023

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 30 авіаційних ударів

2 хв читати
За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 30 авіаційних ударів

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

"Російська федерація завдала чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області, застосувавши балістичні ракети. Є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у неділю вранці.

За минулу добу ЗС України відбили понад 70 атак противника на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Карповичі та Брониви Чернігівської області; Середина-Буда, Есмань, Сидорівка, Старикове, Стукалівка, Білопілля та Соснівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне,  Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі,  Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль, військовослужбовці Сил оборони відбили понад 25 ворожих атак.  Також, протягом минулої доби, наші захисники відбили атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Богданівка, Григорівка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Залізне, Диліївка, Нью-Йорк та Дружківка Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки військовослужбовцями Сил оборони було відбито понад 20 ворожих атак. Водночас, ворог обстріляв Степове, Авдіївку, Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Первомайське,  Нетайлове, Красногорівку, Мар’їнку, Георгіївку та Пречистівку.

На шахтарському напрямку ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Полтавка, Святопетрівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Новояковлівка Запорізької області, а також Хрещенівка, Новоолександрівка, Томарине, Тягинка, Токарівка, Придніпровське Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 02.04.2023
Окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у Мелітополі

Окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у Мелітополі

19:21 01.04.2023
Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 25 авіаційних ударів

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 25 авіаційних ударів

19:14 01.04.2023
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російських паспортів

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російських паспортів

08:44 01.04.2023
Ворог за добу втратив 630 одиниць особового складу, танк, вісім артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО

Ворог за добу втратив 630 одиниць особового складу, танк, вісім артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО

08:21 01.04.2023
Ворог посилив контррозвідувальний режим на Луганщині

Ворог посилив контррозвідувальний режим на Луганщині

08:14 01.04.2023
Окупанти за добу здійснили 54 обстріли Херсонської області, три людини загинуло, двоє поранено

Окупанти за добу здійснили 54 обстріли Херсонської області, три людини загинуло, двоє поранено

07:11 01.04.2023
За добу ворог завдав 21 ракетного та авіаудару, здійснив 39 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 21 ракетного та авіаудару, здійснив 39 обстрілів із РСЗВ

07:10 01.04.2023
За добу ЗС України відбили 70 атак противника

За добу ЗС України відбили 70 атак противника

19:23 31.03.2023
Генштаб ЗС України: Російські окупанти за добу завдали 5 ракетних і 12 авіаударів по території України, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

Генштаб ЗС України: Російські окупанти за добу завдали 5 ракетних і 12 авіаударів по території України, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

19:00 31.03.2023
Російські окупанти розшукують півсотні своїх військовослужбовців, які дезертирували, у Старобільському районі Луганської області - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти розшукують півсотні своїх військовослужбовців, які дезертирували, у Старобільському районі Луганської області - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, 2 танки

Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ (МП) Павлу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці

Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Кулеба: Головування РФ у Радбезі ООН - це ляпас для міжнародної спільноти

ОСТАННЄ

Російські окупанти за добу вбили одного мирного жителя Херсонщини, поранили ще двох

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, 2 танки

У результаті обстрілів на Донеччині поранено п’ятеро людей

Пхеньян попередив США і Південну Корею про можливості наявного у КНДР потужного ядерного потенціалу

Другий тур президентських виборів проходить у Чорногорії

Єрмак провів зустріч із президентом Міжнародної федерації гімнастики

Щонайменше 17 людей стали жертвами торнадо в кількох штатах США

2 квітня: Цей день в Україні та в світі

У суботу окупанти обстріляли 2 громади на Сумщині – ОВА

Резніков провів зустріч із міністром оборони Словаччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА