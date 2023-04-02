Пхеньян попередив США і Південну Корею про можливості наявного у КНДР потужного ядерного потенціалу

Північна Корея у відповідь на серію військових навчань, які проведуть США і Південна Корея, попередила, що наявний у неї потенціал ядерної зброї не є "порожнім звуком".

"США та їхні поплічники ніколи не повинні забувати про той факт, що їхній супротивник реально володіє потенціалом ядерного нападу, а також про характеристики народу і армії КНДР, все це не є порожнім звуком", - йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Агентство піддало критиці, назвавши "військовою істерією, що досягає апогею", плани Південної Кореї і США провести в червні поточного року найбільші у своїй історії спільні навчання з бойовою стрільбою, про які раніше повідомило південнокорейське міністерство оборони.

"Відчайдушні дії паліїв війни доходять до крайності", - повідомляє ЦТАК.

Також агентство зазначає, що Сполучені Штати і Південна Корея "своїми неправильними діями наражають себе на серйозну небезпеку".