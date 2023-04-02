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07:21 02.04.2023

Другий тур президентських виборів проходить у Чорногорії

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Другий тур президентських виборів проходить у Чорногорії

Громадяни Чорногорії в неділю знову прийдуть на виборчі дільниці - у країні відбудеться другий тур президентських виборів, у якому беруть участь нинішній президент країни, що представляє "Демократичну партію соціалістів" Міло Джуканович, і кандидат від руху "Європа зараз" економіст Яков Мілатович.

На думку експертів, результат виборів досі неочевидний, хоча вони і віддають невелику перевагу Мілатовичу, якого підтримала більшість кандидатів, які не пройшли до другого туру. Джуканович, який став фаворитом першого туру, розраховує на голоси тих, хто в першому турі висловився за кандидатуру колишнього керівника чорногорських соціал-демократів Драгині Вуксанович-Станкович.

Джуканович із короткими перервами фактично перебуває при владі в Чорногорії з 1991 року. Він обіймав посади президента і прем'єр-міністра ще тоді, коли Чорногорія входила до складу Союзної республіки Югославії. Потім він очолював і уряд, і державу вже в період незалежної Чорногорії. Щодо "Демократичної партії соціалістів" та її керівництва неодноразово лунали обвинувачення в корупції.

Під час дебатів, які відбулися в ефірі телебачення Чорногорії в п'ятницю, Джуканович сказав: "Жодних секретів не існує. Той факт, що сьогодні на рахунках Міло Джукановича не приховано жодного цента, говорить про те, що таємниць немає".

Він також згадав досягнення - власні та його партії за час перебування при владі: "Є кілька яскравих прикладів, які показують, як я чинив у попередній період. У 1994 році ми домоглися економічної самодостатності Чорногорії, тому пізніше ми запровадили німецьку марку, а потім євро як валюту, ми зробили це задля громадян Чорногорії. Коли ми відновлювали незалежність, ми створили умови для того, щоб кожен громадянин міг висловитися з цього питання на референдумі. Коли ми вступили в НАТО, ми зробили це на благо всіх громадян Чорногорії, ми гарантували їм вищий рівень безпеки і захисту".

Опонент Джукановича Мілатович, навпаки, заявив, що Чорногорії потрібне оновлення у владі: "Нам набридло, що країною керують несучасні політики. Настав час, щоб Чорногорією керували справді європейські політики, які здобули освіту в ЄС, знають міжнародні стандарти і практики, і ніколи не клали в кишеню державну власність. Я хочу, щоб Чорногорія була країною для всіх нас і домівкою для всіх нас. Я переконаний, що 2 квітня ми отримаємо таку Чорногорію. Я впевнений, що 2 квітня ми відвернемося від минулого".

Участь у голосуванні, як і в першому турі, зможуть взяти 542 тис. громадян країни. Виборчі дільниці будуть відкриті з 07:00 до 20:00 за місцевим часом (09:00-22:00 за Києвом). Президентство в Чорногорії має здебільшого церемоніальний характер, проте результати виборів матимуть велике значення в контексті політичної ситуації в країні та в Європі, адже партія, чий кандидат зрештою виграє посаду президента, може отримати значну підтримку на парламентських виборах у червні.

 

 

Теги: #президент #вибори #чорногорія

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