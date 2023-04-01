Події

19:14 01.04.2023

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російських паспортів

1 хв читати
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російських паспортів

Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Запорізької області, відомо, що у м. Токмак окупанти обмежують пересування громадянам України, які не отримали паспорта РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У місті Токмак на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Окупанти цілеспрямовано і навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.

Зазначається, що "за відсутність російського паспорта (окупанти - ІФ-У) погрожують громадянам України забороною в'їзду в місто. Своєю чергою, представники ФСБ, під час обшуків помешкань, погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта".

За добу українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, a підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 01.04.2023
Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 25 авіаційних ударів

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 25 авіаційних ударів

08:44 01.04.2023
Ворог за добу втратив 630 одиниць особового складу, танк, вісім артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО

Ворог за добу втратив 630 одиниць особового складу, танк, вісім артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО

08:21 01.04.2023
Ворог посилив контррозвідувальний режим на Луганщині

Ворог посилив контррозвідувальний режим на Луганщині

08:14 01.04.2023
Окупанти за добу здійснили 54 обстріли Херсонської області, три людини загинуло, двоє поранено

Окупанти за добу здійснили 54 обстріли Херсонської області, три людини загинуло, двоє поранено

07:11 01.04.2023
За добу ворог завдав 21 ракетного та авіаудару, здійснив 39 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 21 ракетного та авіаудару, здійснив 39 обстрілів із РСЗВ

07:10 01.04.2023
За добу ЗС України відбили 70 атак противника

За добу ЗС України відбили 70 атак противника

19:23 31.03.2023
Генштаб ЗС України: Російські окупанти за добу завдали 5 ракетних і 12 авіаударів по території України, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

Генштаб ЗС України: Російські окупанти за добу завдали 5 ракетних і 12 авіаударів по території України, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

19:00 31.03.2023
Російські окупанти розшукують півсотні своїх військовослужбовців, які дезертирували, у Старобільському районі Луганської області - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти розшукують півсотні своїх військовослужбовців, які дезертирували, у Старобільському районі Луганської області - Генштаб ЗСУ

18:53 31.03.2023
Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

08:48 31.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Кулеба: Головування РФ у Радбезі ООН - це ляпас для міжнародної спільноти

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - прем'єр Моравецький

ОСТАННЄ

Шмигаль у відповідь на петицію із закликом не забороняти УПЦ (МП) доручив Держетнополітики опрацювати порушені в ній питання

Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $343,2 млн

Ердоган ухвалив рішення парламенту Туреччини ратифікувати членство Фінляндії в НАТО

Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу

В основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в'їзд в Україну

Суд погодив примусовий привід настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, засідання продовжиться сьогодні - УПЦ (МП)

Російські окупанти наростили присутність у Чорному морі, в угрупованні три ракетоносії - ОК "Південь"

Кулеба: Головування РФ у Радбезі ООН - це ляпас для міжнародної спільноти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА