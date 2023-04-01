У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російських паспортів

Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Запорізької області, відомо, що у м. Токмак окупанти обмежують пересування громадянам України, які не отримали паспорта РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У місті Токмак на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Окупанти цілеспрямовано і навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.

Зазначається, що "за відсутність російського паспорта (окупанти - ІФ-У) погрожують громадянам України забороною в'їзду в місто. Своєю чергою, представники ФСБ, під час обшуків помешкань, погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта".

За добу українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, a підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.