Події

19:11 01.04.2023

В основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в'їзд в Україну

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В основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в'їзд в Україну

В основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею ("Шегині", "Краківець") відзначають збільшення пасажирського транспорту на в'їзд в Україну у зв'язку з передоднем Великодніх свят, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України. Дана активізація руху пов’язана з тим, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят. Це місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.

Співробітники прикордонної служби "збільшили кількість персоналу для оформлення мандрівників, а також систематично взаємодіють із зарубіжними колегами з метою реагування на зміни ситуації".

Мандрівникам рекомендується обирати менш завантажені на в'їзд в Україну пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська" та "Смільниця".

 

 

 

Теги: #транспорт #пропуск #кордон

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