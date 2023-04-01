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16:38 01.04.2023

Суд з обрання запобіжного заходу для митрополита УПЦ (МП) Павла продовжить засідання в понеділок

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Суд з обрання запобіжного заходу для митрополита УПЦ (МП) Павла продовжить засідання в понеділок

Шевченківський районний суд Києва в понеділок, 3 квітня, продовжить засідання з обрання запобіжного заходу для митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя).

"Засідання продовжиться в понеділок, о 09.00", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Київської області.

Фігурант на засіданні поскаржився на погане самопочуття. Прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ (МП) Павла.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання і заперечення збройної агресії РФ проти України.

За даними СБУ, на підставі зібраних доказів Лебедю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань) і ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). За місцем проживання та тимчасового перебування фігуранта проводили слідчі дії.

Митрополит УПЦ (МП) Павло на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу заявив, що це "політична справа" і він "ніколи не був на боці агресії".

Теги: #суд #упц_мп

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