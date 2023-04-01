Україна очікує від Генасамблеї ООН ухвалення резолюції, що закликає покарати Росію за злочин агресії, - Єрмак

З ініціативи Офісу Президента України 31 березня – у день звільнення Бучі – у Нью-Йорку, за 100 метрів від ООН, у приміщенні 866 United Nations Plaza відбулось відкриття міжнародної виставки "Україна. Розп'яття. Трибунал".

Виставка присвячена злочинам РФ в Україні і презентується напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії", - повідомляється на сайті президента України в суботу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на відкритті виставки заявив, що Україна вважає дуже важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва Росії.

Єрмак наголосив, що Україна очікує від Генеральної Асамблеї ООН ухвалення резолюції, що закликає покарати Росію за злочин агресії. "Від імені моїх співвітчизників, які страждають, я закликаю всіх вас підтримати цю резолюцію. І прошу вас зробити все можливе, щоб притягнути державу-терориста до відповідальності за скоєні нею злочини", - заявив він.

Керівник Офісу президента розповів, що на кінець березня в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів.

Єрмак нагадав, що в березні минулого року Офіс президента України розпочав кампанію зі створення трибуналу. "Протягом трьох місяців ми отримали підтримку Парламентської асамблеї Ради Європи та Європейського парламенту. Відтоді національні парламенти по всій Європі ухвалили десятки рішень на підтримку цієї ініціативи, - сказав керівник Офісу президента. - Група з 33 держав, що розробляє операційну модель трибуналу, вже провела друге засідання. Тимчасова прокуратура в Гаазі ось-ось розпочне збір доказів російського злочину агресії. І, нарешті, дуже важливо, Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію, що закликає покарати Росію за злочин агресії".

Виставка організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні за підтримки Офісу президента України.

На площі близько двох тисяч квадратних метрів розміщено понад 1000 експонатів, зібраних під час експедицій на деокуповані території, де РФ тероризувала мирне населення.