Події

15:55 01.04.2023

Україна очікує від Генасамблеї ООН ухвалення резолюції, що закликає покарати Росію за злочин агресії, - Єрмак

2 хв читати
Україна очікує від Генасамблеї ООН ухвалення резолюції, що закликає покарати Росію за злочин агресії, - Єрмак

З ініціативи Офісу Президента України 31 березня – у день звільнення Бучі – у Нью-Йорку, за 100 метрів від ООН, у приміщенні 866 United Nations Plaza відбулось відкриття міжнародної виставки "Україна. Розп'яття. Трибунал".

Виставка присвячена злочинам РФ в Україні і презентується напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії", - повідомляється на сайті президента України в суботу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на відкритті виставки заявив, що Україна вважає дуже важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва Росії.

Єрмак наголосив, що Україна очікує від Генеральної Асамблеї ООН ухвалення резолюції, що закликає покарати Росію за злочин агресії. "Від імені моїх співвітчизників, які страждають, я закликаю всіх вас підтримати цю резолюцію. І прошу вас зробити все можливе, щоб притягнути державу-терориста до відповідальності за скоєні нею злочини", - заявив він.

Керівник Офісу президента розповів, що на кінець березня в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів.

Єрмак нагадав, що в березні минулого року Офіс президента України розпочав кампанію зі створення трибуналу. "Протягом трьох місяців ми отримали підтримку Парламентської асамблеї Ради Європи та Європейського парламенту. Відтоді національні парламенти по всій Європі ухвалили десятки рішень на підтримку цієї ініціативи, - сказав керівник Офісу президента. - Група з 33 держав, що розробляє операційну модель трибуналу, вже провела друге засідання. Тимчасова прокуратура в Гаазі ось-ось розпочне збір доказів російського злочину агресії. І, нарешті, дуже важливо, Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію, що закликає покарати Росію за злочин агресії".

Виставка організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні за підтримки Офісу президента України.

На площі близько двох тисяч квадратних метрів розміщено понад 1000 експонатів, зібраних під час експедицій на деокуповані території, де РФ тероризувала мирне населення.

 

Теги: #оон #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 31.03.2023
Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

16:08 31.03.2023
Окупанти обстріляли Запоріжжя та Оріхів, 4 поранених - Єрмак

Окупанти обстріляли Запоріжжя та Оріхів, 4 поранених - Єрмак

14:38 30.03.2023
Єрмак: Є великі очікування від проведення в Римі конференції з відновлення України

Єрмак: Є великі очікування від проведення в Римі конференції з відновлення України

21:13 28.03.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 8401 цивільного, 14023 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8401 цивільного, 14023 поранено

08:40 28.03.2023
Рада безпеки ООН цього тижня обговорить плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

Рада безпеки ООН цього тижня обговорить плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

08:02 28.03.2023
Терор окупантів не спрацює, як і геополітичний шантаж

Терор окупантів не спрацює, як і геополітичний шантаж

18:16 27.03.2023
Свобода віросповідання не тотожна праву займатися діяльністю, що підриває національну безпеку, - МЗС України у відповідь на звіт ООН

Свобода віросповідання не тотожна праву займатися діяльністю, що підриває національну безпеку, - МЗС України у відповідь на звіт ООН

12:49 27.03.2023
Єрмак закликав Орландо Блума сприяти поверненню в Україну вивезених до Росії дітей

Єрмак закликав Орландо Блума сприяти поверненню в Україну вивезених до Росії дітей

15:52 26.03.2023
МЗС України вимагає скликати Радбез ООН у відповідь на намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі

МЗС України вимагає скликати Радбез ООН у відповідь на намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі

13:43 26.03.2023
Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхових будинках в Авдіївці, попередньо без жертв

Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхових будинках в Авдіївці, попередньо без жертв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - прем'єр Моравецький

СБУ повідомляє про санкції проти 17 функціонерів УПЦ (МП) і заборону на в'їзд в Україну майже 250 клірикам РПЦ

СБУ зібрала доказову базу щодо причетності митрополита УПЦ (МП) Павла до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії РФ

Швидке відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками є умовою програми з МВФ

ОСТАННЄ

Суд з обрання запобіжного заходу для митрополита УПЦ (МП) Павла продовжить засідання в понеділок

Росіяни обстріляли Херсон і область: загинула людина, є інформація про чотирьох поранених

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

Сили оборони знищили СПГ окупантів із боєкомплектом і пошкодили ворожий міномет - Залужний

Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - прем'єр Моравецький

Росіяни другу добу б'ють по Невському Луганської області: поранено жінку, зруйновано щонайменше п’ять будинків - ОВА

Буча може стати місцем проведення засідань Міжнародного трибуналу щодо агресії РФ проти України - Шмигаль

СБУ повідомляє про санкції проти 17 функціонерів УПЦ (МП) і заборону на в'їзд в Україну майже 250 клірикам РПЦ

СБУ зібрала доказову базу щодо причетності митрополита УПЦ (МП) Павла до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії РФ

Найближчі дні в Україні будуть дощовими, до понеділка похолодає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА