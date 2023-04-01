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14:47 01.04.2023

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

Президент України Володимир Зеленський двома указами ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 квітня про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо 275 фізичних і 380 юридичних осіб.

Відповідні укази №191/2023 і №192/2023 про введення рішень РНБО в дію від 1 квітня підписано в суботу й розміщено на сайті президента.

Санкції запроваджено, серед інших, проти Ради Федерації (верхньої палати російського парламенту), Мінфіну РФ, Федеральної служби безпеки та Федеральної служби охорони РФ, підприємств військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки та кабельної промисловості.

У списку фізичних осіб, проти яких запроваджують санкції, 257 громадян РФ, зокрема двоє росіян, які мають також громадянство Ізраїлю, а також четверо громадян РФ, які також мають громадянство України. Серед них ексглава і власник українського авіамоторобудівного підприємства "Мотор-Січ" В'ячеслав Богуслаєв і ексначальник Управління МВС України в Черкаській області Володимир Ліпандін.

У списку також вісім громадян Ірану, шестеро громадян Швейцарії (зокрема, двоє осіб із подвійним швейцарсько-італійським і одна зі швейцарсько-німецьким громадянством), один громадянин Німеччини (не враховуючи особу зі швейцарсько-німецьким громадянством) і один громадянин Вірменії.

Санкції запроваджено терміном на 10 років, вони передбачають, зокрема, блокування активів і торговельних операцій, транзиту й перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію та купівлю землі, передання технологій і прав на інтелектуальну власність.

Окремим списком введено санкції на 5 років проти двох громадянок України, жительок Донецької області, які очолювали нелегальні "виборчі комісії", створені на окупованих територіях.

Із 380 юридичних осіб 1 іранська компанія і 2 швейцарські. Санкції проти них введено на 10 років.

Теги: #указ #рнбо #зеленський

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