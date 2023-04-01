Події

08:46 01.04.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих і значних руйнувань не зафіксовано

1 хв читати
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих і значних руйнувань не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам'янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без значних руйнувань і постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 01.04.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє і поранено трьох мирних жителів

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє і поранено трьох мирних жителів

08:05 01.04.2023
Ворог у п'ятницю обстріляв чотири громади на Сумщині, поранено одну людину

Ворог у п'ятницю обстріляв чотири громади на Сумщині, поранено одну людину

20:59 31.03.2023
Росіяни двічі за день обстріляли Марганецьку громаду: били з важкої артилерії та БПЛА

Росіяни двічі за день обстріляли Марганецьку громаду: били з важкої артилерії та БПЛА

16:08 31.03.2023
Окупанти обстріляли Запоріжжя та Оріхів, 4 поранених - Єрмак

Окупанти обстріляли Запоріжжя та Оріхів, 4 поранених - Єрмак

13:02 31.03.2023
Окупанти обстріляли три прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли три прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

09:28 31.03.2023
Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

08:51 31.03.2023
За минулу добу окупанти обстріляли Херсонську область 64 рази, загинула одна людина, ще двох поранено

За минулу добу окупанти обстріляли Херсонську область 64 рази, загинула одна людина, ще двох поранено

08:19 31.03.2023
Унаслідок ворожих обстрілів убито одного жителя Донбасу, ще шістьох поранено

Унаслідок ворожих обстрілів убито одного жителя Донбасу, ще шістьох поранено

07:15 31.03.2023
У Сумській області окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені

У Сумській області окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені

14:18 30.03.2023
В Авдіївці непоодинокими є випадки, коли люди діставали поранення дорогою до лікарні - начальник МВА

В Авдіївці непоодинокими є випадки, коли люди діставали поранення дорогою до лікарні - начальник МВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог за добу втратив 630 одиниць особового складу, танк, вісім артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО

Україна очікує нових ордерів на арешт російських політичних і військових діячів - Зеленський на "Бучанському саміті"

У Бучі від російської агресії постраждали 89 українських дітей - Зеленська

Учасники Бучанського саміту підтримують ідею покарання за злочини Росії проти України

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

ОСТАННЄ

США в понеділок можуть оголосити про військову допомогу Україні на $2,6 млрд

Швидке відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками є умовою програми з МВФ

Ворог за добу втратив 630 одиниць особового складу, танк, вісім артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО

Дитина та її бабуся загинули під обстрілом в Авдіївці, батьки поранені

Урсула фон дер Ляєн на "Бучанському саміті": Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб Путіна притягнули до відповідальності

Ворог посилив контррозвідувальний режим на Луганщині

Окупанти за добу здійснили 54 обстріли Херсонської області, три людини загинуло, двоє поранено

Щонайменше троє людей стали жертвами торнадо в Арканзасі

Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок вибуху гранати у Львові

Голові Єврокомісії запропонували очолити НАТО в жовтні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА