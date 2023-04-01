Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих і значних руйнувань не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам'янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без значних руйнувань і постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.