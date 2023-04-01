Ворог за добу втратив 630 одиниць особового складу, танк, вісім артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО

За минулу добу п'ятниці, 31 березня, ЗСУ знищили 630 російських окупантів, танк, 4 бронемашини, 8 артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО, 9 одиниць спеціальної та автомобільної техніки, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 173990 (+630) осіб ліквідовано, танків - 3616 (+1) од, бойових броньованих машин - 6981 (+4) од, артилерійських систем - 2683 (+8) од, РСЗВ - 527 (+1) од, засоби ППО - 279 (+1) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+0), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5528 (+7) од, спеціальна техніка - 296 (+2)", - ідеться у зведенні.