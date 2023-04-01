За добу ЗС України відбили 70 атак противника

Українські військові за минулу добу відбили 70 атак противника, завдали 10 ударів у райони зосередження окупантів, повідомили в Генштабі ЗС України.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби, завдяки організованим і злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках", - ідеться у зведенні на фейсбук-сторінці.

Українські військові зазначили, що найбільш інтенсивні бої тривають у населених пунктах Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад паливно-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетні комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.