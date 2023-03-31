Події

20:42 31.03.2023

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, застосовуючи штурмові групи "вагнерівців" і бронетехніку - Тарнавський

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Ворог намагається оточити Авдіївку, застосовуючи штурмові групи "вагнерівців", бронетехніку, обстрілює місто з артилерії та авіації, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Він застосовує штурмові групи ПВК Вагнера, обстрілює місто з артилерії та авіації, використовує бронетехніку в спробах прорвати оборону наших військ", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Він наголосив, що Сили оборони тримають місто і завдають ворогові значних втрат, зокрема знищують танки та іншу бронетехніку.

"Стоїть завдання не допустити оточення і завдавати ворогу максимальних втрат. Воно чітко виконується нашими воїнами", - заявив Тарнавський.

 

Теги: #ситуація #авдіївка

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