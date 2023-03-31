Деокупація Київщини продемонструвала світу, що українці не поступляться жодним клаптиком своєї землі - Залужний

Деокупація Київської області продемонструвала світові, що українці не поступляться жодним клаптиком своєї землі, злочини російських військових у Бучі назавжди закарбувалися в національній пам'яті, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Буча. Передмістя столиці. Важливий вузол усього району оборони Києва. Символ українського спротиву. 33 дні окупації, понад 9 тисяч зафіксованих російських воєнних злочинів. Своєю жорстокістю вони назавжди закарбувалися в національній пам'яті. Усі винні мають бути покарані", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Він наголосив, що спільними діями Сил оборони, добровольців, волонтерів та місцевих вдалося вибити ворога.

"Деокупація Київщини продемонструвала світу, що українці не поступляться жодним клаптиком своєї землі. Ми пам'ятаємо Героїв, які поклали життя заради майбутнього України", - написав Залужний.