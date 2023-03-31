Заповідник "Києво-Печерська лавра" подав заяву до Нацполіції через перешкоджання доступу комісії Мінкультури до держмайна

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" подав до Національної поліції заяву через незаконне перешкоджання комісії Міністерства культури та інформаційної політики доступу до державного майна.

"Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" знову подав заяву до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві через незаконне перешкоджання доступу до державного майна", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Зазначається, що Комісія з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська лавра" під час повторної спроби оглянути одне з приміщень не змогла потрапити до будівлі, бо вона була зачинена, а ключі, які передали представники монастиря, не підійшли до серцевини замка приміщення.

Раніше в п'ятницю комісію Мінкультури знову не пустили до Києво-Печерської лаври для проведення перевірки, після чого директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томин заявила про намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкод користування майном.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ, а також, що можливе виселення ченців дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Після чого предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Авраамія.

30 березня комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври для проведення перевірки. Пізніше за фактом перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Також 30 березня Кабінет Міністрів України визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій і в ООН.