Події

15:12 31.03.2023

Поліцейські викрили священнослужителя УПЦ (МП) у незаконному переправленні людей через кордон у Чернівецькій області

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Священику Української православної церкви (Московського патріархату), який підшукував осіб, що хотіли незаконно виїхати за кордон, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України в п'ятницю, інформація про можливу причетність служителя одного з монастирів регіону надійшла від обласної військової адміністрації.

"Як встановили правоохоронці, використовуючи вдале розташування монастиря, а знаходився він в одному з прикордонних із Румунією сіл, священник налагодив незаконний трансфер осіб через кордон. Для цього залучив свого товариша, який займався пошуком охочих покинути Україну в обхід встановлених правил. За такий "трансфер" вони брали по 4000 доларів США з особи. В ході слідства було задокументовано кілька фактів незаконного переправлення чоловіків до Румунії", - йдеться в повідомленні.

Теги: #упц_мп #поліція

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