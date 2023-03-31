Події

15:10 31.03.2023

Холоднокровні страти в Бучі були частиною кремлівського плану зі знищення українців - глава Єврокомісії

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Холоднокровні страти в Бучі були частиною кремлівського плану зі знищення українців - глава Єврокомісії

Холоднокровні страти, скоєні російськими військовими в Бучі, були частиною кремлівського плану зі знищення українців, і воєнні злочинці понесуть відповідальність, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Те, що сталося в Бучі рік тому, не було поодиноким випадком. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Кремлівського плану знищення українців. Їхньої національної ідентичності. Їхнього буття. Воєнні злочинці понесуть відповідальність", - заявила вона у відеозверненні, оприлюдненому у твіттері у п'ятницю.

Глава Єврокомісії запевнила в продовженні підтримки зусиль, спрямованих на те, щоб президента РФ Володимира Путіна можна було притягнути до відповідальності за злочин агресії.

"З цією метою ми продовжуємо підтримувати створення Спеціального трибуналу, якщо це необхідно. Ми хочемо справедливості для України і для українців", - сказала вона.

 

Теги: #буча #урсула_ляєн

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