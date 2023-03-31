Події

14:16 31.03.2023

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Словенії

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві в п'ятницю з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

"У цей важливий для нас день - день деокупації Бучі - прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб сьогодні в Києві. Під час нашої зустрічі відзначив важливість нещодавнього рішення уряду Словенії щодо надання нового пакета військової допомоги Україні", - написав він у телеграм-каналі.

"Ми предметно обговорили взаємодію з відновлення та відбудови звільнених територій. Розраховуємо на подальше активне залучення Словенії до проєктів відновлення України", - зазначив Зеленський.

За його словами, "також було розглянуто питання європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави".

"Дякую прем'єр-міністру Роберту Голобу, Словенії за всю ту допомогу, яку ви надали Україні для зміцнення нас на полі бою. Вдячний за тепле ставлення до українців, які були вимушені залишити свою батьківщину через російське вторгнення", - написав також Зеленський.

Теги: #словенія #премєр_міністр #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 31.03.2023
Зеленський - прем'єру Словаччини Геґеру: Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один

Зеленський - прем'єру Словаччини Геґеру: Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один

14:36 31.03.2023
Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії в Бучі заявили про підтримку України

Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії в Бучі заявили про підтримку України

14:09 31.03.2023
Буча стала місцем, яке змінило світ, - Зеленський

Буча стала місцем, яке змінило світ, - Зеленський

11:56 31.03.2023
Прем'єр Словенії на зустрічі із Зеленським заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

Прем'єр Словенії на зустрічі із Зеленським заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

11:02 31.03.2023
Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

21:59 30.03.2023
Зеленський подякував "усім у світі, хто з Україною"

Зеленський подякував "усім у світі, хто з Україною"

21:58 30.03.2023
Україна готує активні дії, які наблизять перемогу

Україна готує активні дії, які наблизять перемогу

17:44 30.03.2023
Зеленський обговорив із делегацією концерну Rheinmetall подальшу співпрацю

Зеленський обговорив із делегацією концерну Rheinmetall подальшу співпрацю

14:12 30.03.2023
Зеленський запросив австрійських депутатів відвідати Україну і побачити, "що несе Росія Україні та світу"

Зеленський запросив австрійських депутатів відвідати Україну і побачити, "що несе Росія Україні та світу"

07:35 30.03.2023
Прем'єри Словенії та Хорватії планують спільний візит в Україну

Прем'єри Словенії та Хорватії планують спільний візит в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заповідник "Києво-Печерська лавра" подав заяву до Нацполіції через перешкоджання доступу комісії Мінкультури до держмайна

Холоднокровні страти в Бучі були частиною кремлівського плану зі знищення українців - глава Єврокомісії

Буча стала місцем, яке змінило світ, - Зеленський

Президентка Молдови прибула до України

Столтенберг: Фінляндія стане членом НАТО вже найближчими днями

ОСТАННЄ

Трьом харків'янам, які отримали із Запоріжжя 1,5 тонни макової соломки під виглядом комбікорму, загрожує до 12 років в'язниці - прокуратура

Заповідник "Києво-Печерська лавра" подав заяву до Нацполіції через перешкоджання доступу комісії Мінкультури до держмайна

Поліцейські викрили священнослужителя УПЦ (МП) у незаконному переправленні людей через кордон у Чернівецькій області

Холоднокровні страти в Бучі були частиною кремлівського плану зі знищення українців - глава Єврокомісії

"Книжковий Арсенал" відбудеться в Києві 22-25 червня

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з французької мови

Президентка Молдови прибула до України

СБУ знешкодила в Дніпрі злочинне угруповання, яке займалося вимаганням

У Нью-Йорку біля ООН сьогодні відкриється виставка російських злочинів в Україні

Окупанти обстріляли три прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА