Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Словенії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві в п'ятницю з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

"У цей важливий для нас день - день деокупації Бучі - прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб сьогодні в Києві. Під час нашої зустрічі відзначив важливість нещодавнього рішення уряду Словенії щодо надання нового пакета військової допомоги Україні", - написав він у телеграм-каналі.

"Ми предметно обговорили взаємодію з відновлення та відбудови звільнених територій. Розраховуємо на подальше активне залучення Словенії до проєктів відновлення України", - зазначив Зеленський.

За його словами, "також було розглянуто питання європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави".

"Дякую прем'єр-міністру Роберту Голобу, Словенії за всю ту допомогу, яку ви надали Україні для зміцнення нас на полі бою. Вдячний за тепле ставлення до українців, які були вимушені залишити свою батьківщину через російське вторгнення", - написав також Зеленський.