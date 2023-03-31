Біля Києво-Печерської лаври сталася невелика сутичка прихильників і противників УПЦ (МП)

Біля Києво-Печерської лаври сталася невелика сутичка прихильників і противників Української православної церкви (Московського патріархату).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", об 11:30 кілька противників УПЦ (МП), які до цього проводили біля Лаври пікет, пройшли на територію монастиря, де парафіяни проводили імпровізований молебень. У руках вони тримали плакат із написом "Геть рyсню з Лаври".

Після цього сталася невелика сутичка, внаслідок якої прихильники УПЦ (МП) вирвали цей плакат із рук активістів і порвали його.

Станом на 11:45 конфлікт вичерпався, противники УПЦ (МП) залишили територію Лаври, а дискусія між сторонами продовжилася поза територією монастиря.

Раніше у п'ятницю комісію Мінкультури знову не пустили до Києво-Печерської лаври для проведення перевірки, після чого директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томин заявила про намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкод у користуванні майном.