Події

11:46 31.03.2023

У Бахмуті час грає проти ворога - Маляр

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У Бахмуті час грає проти ворога - Маляр

Час грає проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області, тривалі бої в цьому місті стали найдорожчими для ворога від початку повномасштабного вторгнення, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Грамотні дії нашого командування на бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення", - написала Маляр у телеграмі у п'ятницю.

Заступниця міністра наголосила, що витрачені ворогом на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та безліч загиблих із точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

"Втім, ворог не полишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі. Це дуже "по-російськи", логікою не зрозуміти", - додала Маляр.

Теги: #ситуація #бахмут

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