Із 1 квітня на низці вулиць Києва дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год - КМДА

З 1 квітня до 1 листопада на низці столичних вулиць дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляють на сайті КМДА, ідеться про Набережне, Наддніпрянське та Столичне шосе, вулицю Набережно-Рибальську (від Гаванського мосту до вул. Електриків), вулицю Саперно-Слобідську та проспект Бажана, проспекти Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту), Шухевича (від Північного мосту до просп. Бальзака) і Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Навої), а також автодорогу Р-69, що є продовженням вул. Богатирської після розв'язки з Великою Окружною дорогою до межі Києва.

Ділянки не включають мостові переходи і місця, де є світлофорні об'єкти.