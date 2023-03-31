Події

11:21 31.03.2023

Із 1 квітня на низці вулиць Києва дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год - КМДА

1 хв читати
Із 1 квітня на низці вулиць Києва дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год - КМДА

З 1 квітня до 1 листопада на низці столичних вулиць дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляють на сайті КМДА, ідеться про Набережне, Наддніпрянське та Столичне шосе, вулицю Набережно-Рибальську (від Гаванського мосту до вул. Електриків), вулицю Саперно-Слобідську та проспект Бажана, проспекти Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту), Шухевича (від Північного мосту до просп. Бальзака) і Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Навої), а також автодорогу Р-69, що є продовженням вул. Богатирської після розв'язки з Великою Окружною дорогою до межі Києва.

Ділянки не включають мостові переходи і місця, де є світлофорні об'єкти.

Теги: #транспорт #київ #швидкість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 31.03.2023
Прем'єр-міністри Словаччини, Хорватії та Словенії прибули до України

Прем'єр-міністри Словаччини, Хорватії та Словенії прибули до України

19:30 30.03.2023
Опалення в Києві відключать після стабільного потепління - мер

Опалення в Києві відключать після стабільного потепління - мер

19:18 30.03.2023
У 2023 році в Києві з'явиться велика рекреаційна зона і триватиме оновлення парків і скверів

У 2023 році в Києві з'явиться велика рекреаційна зона і триватиме оновлення парків і скверів

18:17 30.03.2023
Прага надасть гуманітарну допомогу київським лікарням

Прага надасть гуманітарну допомогу київським лікарням

09:10 30.03.2023
Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

09:04 30.03.2023
Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

20:45 29.03.2023
Головою патрульної поліції Києва призначено Ярослава Курбакова

Головою патрульної поліції Києва призначено Ярослава Курбакова

13:56 29.03.2023
Пішохідний міст на Оболонський острів буде завершено вже цього року - Кличко

Пішохідний міст на Оболонський острів буде завершено вже цього року - Кличко

11:10 29.03.2023
У Києві запроваджено аварійні відключення світла через негоду

У Києві запроваджено аварійні відключення світла через негоду

07:31 29.03.2023
Сніг у Києві чистять понад 370 одиниць спецтехніки та понад 500 працівників

Сніг у Києві чистять понад 370 одиниць спецтехніки та понад 500 працівників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Бахмуті час грає проти ворога - Маляр

На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на міні, двоє людей загинули - голова ОВА

За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

Парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Фінляндії в НАТО

Зеленський подякував "усім у світі, хто з Україною"

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністри України та Хорватії обговорили підтримку в розмінуванні та ветеранській політиці

У Бахмуті час грає проти ворога - Маляр

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру капітану судна РФ, причетному до перевезення викраденого українського зерна

На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на міні, двоє людей загинули - голова ОВА

Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

Комісія Мінкультури після недопуску до Лаври звернеться до поліції та подасть позов для усунення перешкод користування майном

Окупанти обстріляли села Розумівка та Нижня Хортиця біля Запоріжжя, без постраждалих - Єрмак

Прогноз погоди на вихідні 1–2 квітня: хвиля весняного тепла пройде країною

У РФ планують навесні призвати 147 тис. новобранців, але їх навряд чи направлять на війну в Україну - ISW

РФ втратила у війні з Україною щонайменше шість радіолокаційних комплексів "Зоопарк", які буде важко відновити, - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА