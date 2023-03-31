Комісія Мінкультури після недопуску до Лаври звернеться до поліції та подасть позов для усунення перешкод користування майном

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври після недопуску для проведення перевірки має намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкоджання користуванню майном.

"Є вчорашнє рішення уряду. Це означає, що немає жодних правових підстав для розміщення монастиря на території заповідника. Ми звертатимемося спочатку до поліції за статтею 179 Кримінального кодексу, це "незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь". Наступною дією одразу подаватимемо позов до суду щодо усунення перешкоджання користуванню майном", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" член комісії, директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томин у п'ятницю вранці.

За її словами, з понеділка, 3 квітня, комісія виконає всі необхідні юридичні дії та дочекається рішення суду для подальшого розвитку подій.

"Це наш такий план, іще раз зафіксувавши перешкоджання", - заявила Томін.

Водночас вона наголосила, що влада не має наміру застосовувати силові методи.

Раніше у п'ятницю священнослужителі та парафіяни знову не пустили комісію Мінкультури в Києво-Печерську лавру для проведення перевірки.