Події

10:52 31.03.2023

Комісія Мінкультури після недопуску до Лаври звернеться до поліції та подасть позов для усунення перешкод користування майном

1 хв читати
Комісія Мінкультури після недопуску до Лаври звернеться до поліції та подасть позов для усунення перешкод користування майном

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври після недопуску для проведення перевірки має намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкоджання користуванню майном.

"Є вчорашнє рішення уряду. Це означає, що немає жодних правових підстав для розміщення монастиря на території заповідника. Ми звертатимемося спочатку до поліції за статтею 179 Кримінального кодексу, це "незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь". Наступною дією одразу подаватимемо позов до суду щодо усунення перешкоджання користуванню майном", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" член комісії, директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томин у п'ятницю вранці.

За її словами, з понеділка, 3 квітня, комісія виконає всі необхідні юридичні дії та дочекається рішення суду для подальшого розвитку подій.

"Це наш такий план, іще раз зафіксувавши перешкоджання", - заявила Томін.

Водночас вона наголосила, що влада не має наміру застосовувати силові методи.

Раніше у п'ятницю священнослужителі та парафіяни знову не пустили комісію Мінкультури в Києво-Печерську лавру для проведення перевірки.

Теги: #лавра #поліція #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 31.03.2023
Комісію Мінкультури знову не пустили в Києво-Печерську лавру для проведення перевірки

Комісію Мінкультури знову не пустили в Києво-Печерську лавру для проведення перевірки

08:43 31.03.2023
УПЦ (МП) має намір оскаржити відмову Госпсуду Києва в забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра"

УПЦ (МП) має намір оскаржити відмову Госпсуду Києва в забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра"

19:35 30.03.2023
Кабмін визнав розпорядження про передання Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд таким, що втратило чинність

Кабмін визнав розпорядження про передання Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд таким, що втратило чинність

18:45 30.03.2023
Госпсуд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо недійсності одностороннього розірвання договору

Госпсуд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо недійсності одностороннього розірвання договору

17:12 30.03.2023
Поліція відкрила справу за фактом перешкоджання роботі журналістів на території Лаври

Поліція відкрила справу за фактом перешкоджання роботі журналістів на території Лаври

15:47 30.03.2023
Подано заяву до поліції, завтра комісія Мінкультури продовжить свою роботу в Лаврі в будь-якому разі - Ткаченко

Подано заяву до поліції, завтра комісія Мінкультури продовжить свою роботу в Лаврі в будь-якому разі - Ткаченко

11:59 30.03.2023
Комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври

Комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври

09:04 30.03.2023
Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

20:45 29.03.2023
Головою патрульної поліції Києва призначено Ярослава Курбакова

Головою патрульної поліції Києва призначено Ярослава Курбакова

17:58 29.03.2023
Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на міні, двоє людей загинули - голова ОВА

За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

Парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Фінляндії в НАТО

Зеленський подякував "усім у світі, хто з Україною"

Україна готує активні дії, які наблизять перемогу

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністри Словаччини, Хорватії та Словенії прибули до України

Із 1 квітня на низці вулиць Києва дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год - КМДА

На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на міні, двоє людей загинули - голова ОВА

Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

Окупанти обстріляли села Розумівка та Нижня Хортиця біля Запоріжжя, без постраждалих - Єрмак

Прогноз погоди на вихідні 1–2 квітня: хвиля весняного тепла пройде країною

У РФ планують навесні призвати 147 тис. новобранців, але їх навряд чи направлять на війну в Україну - ISW

РФ втратила у війні з Україною щонайменше шість радіолокаційних комплексів "Зоопарк", які буде важко відновити, - британська розвідка

Частково відключати е/е у п'ятницю можуть у Житомирській і Харківській областях

Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА