Події

10:48 31.03.2023

Окупанти обстріляли села Розумівка та Нижня Хортиця біля Запоріжжя, без постраждалих - Єрмак

1 хв читати

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріл російськими окупантами сіл Розумівка і Нижня Хортиця Запорізького району Запорізької області.

"Село Розумівка у Запорізькій області. Росіяни здійснили обстріл, були влучання у житлові приватні будинки. Без постраждалих", - написав Єрмак у телеграмі у п'ятницю вранці.

Села Розумівка і Нижня Хортиця розташовані на правому березі Дніпра поруч з обласним центром, навпроти мікрорайону Південний, більше ніж за 25 км від найближчих позицій російських окупантів.

Теги: #обстріл #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:49 30.03.2023
У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та два автомобілі

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та два автомобілі

21:15 30.03.2023
Окупанти обстріляли прикордонне с.Блешня Чернігівської області

Окупанти обстріляли прикордонне с.Блешня Чернігівської області

20:15 29.03.2023
Російські окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, пошкоджено дитсадок і багатоповерхівку - Єрмак

Російські окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, пошкоджено дитсадок і багатоповерхівку - Єрмак

17:10 29.03.2023
Окупанти обстріляли село Подоли, три жінки поранені - голова Харківської ОВА

Окупанти обстріляли село Подоли, три жінки поранені - голова Харківської ОВА

09:00 28.03.2023
Окупанти завдали авіаудару по Білопіллю на Сумщині, є постраждалий - Єрмак

Окупанти завдали авіаудару по Білопіллю на Сумщині, є постраждалий - Єрмак

20:36 27.03.2023
Окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, одна людина постраждала

Окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, одна людина постраждала

19:54 27.03.2023
Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

16:41 27.03.2023
Унаслідок ракетного удару по Слов'янську щонайменше 32 поранених, двоє загинули - Нацполіція

Унаслідок ракетного удару по Слов'янську щонайменше 32 поранених, двоє загинули - Нацполіція

13:35 27.03.2023
Кількість жертв ранкового обстрілу Слов'янська зросла до двох, поранених - 29

Кількість жертв ранкового обстрілу Слов'янська зросла до двох, поранених - 29

12:22 27.03.2023
Російські війська обстріляли Слов'янськ - Зеленський

Російські війська обстріляли Слов'янськ - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на міні, двоє людей загинули - голова ОВА

За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

Парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Фінляндії в НАТО

Зеленський подякував "усім у світі, хто з Україною"

Україна готує активні дії, які наблизять перемогу

ОСТАННЄ

На Херсонщині троє енергетиків підірвалися на міні, двоє людей загинули - голова ОВА

Прем'єр-міністр Словаччини прибув до України

Комісія Мінкультури після недопуску до Лаври звернеться до поліції та подасть позов для усунення перешкод користування майном

Прогноз погоди на вихідні 1–2 квітня: хвиля весняного тепла пройде країною

У РФ планують навесні призвати 147 тис. новобранців, але їх навряд чи направлять на війну в Україну - ISW

РФ втратила у війні з Україною щонайменше шість радіолокаційних комплексів "Зоопарк", які буде важко відновити, - британська розвідка

Комісію Мінкультури знову не пустили в Києво-Печерську лавру для проведення перевірки

Частково відключати е/е у п'ятницю можуть у Житомирській і Харківській областях

Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

За минулу добу окупанти обстріляли Херсонську область 64 рази, загинула одна людина, ще двох поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА