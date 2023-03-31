Окупанти обстріляли села Розумівка та Нижня Хортиця біля Запоріжжя, без постраждалих - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріл російськими окупантами сіл Розумівка і Нижня Хортиця Запорізького району Запорізької області.

"Село Розумівка у Запорізькій області. Росіяни здійснили обстріл, були влучання у житлові приватні будинки. Без постраждалих", - написав Єрмак у телеграмі у п'ятницю вранці.

Села Розумівка і Нижня Хортиця розташовані на правому березі Дніпра поруч з обласним центром, навпроти мікрорайону Південний, більше ніж за 25 км від найближчих позицій російських окупантів.