РФ втратила у війні з Україною щонайменше шість радіолокаційних комплексів "Зоопарк", які буде важко відновити, - британська розвідка

Російські окупанти втратили щонайменше шість комплексів радіолокаційної розвідки й контролю "Зоопарк-1М" і, ймовірно, тепер мають у своєму розпорядженні обмежену їх кількість в Україні, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

"Відновлення контрбатарейних радіолокаційних станцій, імовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але Росія, скоріше за все, зазнаватиме труднощів, оскільки ці системи залежать від постачань високотехнологічної електроніки, які було порушено через санкції", - йдеться в повідомленні.

Зокрема один із російських контрбатарейних радарів "Зоопарк-1М" було знищено в районі окупованого Донецька. Українські Сили спеціальних операцій оприлюднили кадри знищення комплексу 23 березня.

"Постійним елементом конфлікту були зусилля обох сторін щодо нейтралізації контрбатарейних радарів противника. Ці системи переважно нечисленні, але є значним фактором збільшення сили. Вони дають змогу командирам швидко виявляти та вражати артилерію противника. Однак оскільки вони мають активну електромагнітну сигнатуру, вони вразливі для виявлення і знищення", - зазначають у британській розвідці.