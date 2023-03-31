Події

09:28 31.03.2023

Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

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Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

Російські окупаційні війська випустили по Харкову дев'ять ракет С-300 у ніч на п'ятницю, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Унаслідок ракетної атаки легких поранень дістали три людини. Госпіталізації не потребували", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, минулої ночі окупанти також атакували об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів іранського виробництва "Шахед".

"Поранень дістали й були госпіталізовані двоє цивільних чоловіків 44 і 66 років", - написав Синєгубов.

Крім того, минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти області, зокрема Козачу Лопань, Куп'янськ, Дворічну, Стрілече та інші. Там пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Теги: #харківська_область #обстріли

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