Події

08:02 31.03.2023

ЗС України відбили понад 80 ворожих атак на п’яти напрямках

2 хв читати
ЗС України відбили понад 80 ворожих атак на п’яти напрямках

Збройні сили України відбили понад 80 ворожих атак на 5 напрямках, в епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", - йдеться в повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка Сумської області, а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Роздолівка, Колодязі, Торське, Сіверськ та Спірне на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут  наші захисники відбили 22 атаки. В той же час, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Керамік, Новоселівка Перша, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Курахове, Острівське, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти завдали вогневого ураження по понад 30 населених пунктах. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки Запорізької області та Новоолександрівка,  Козацьке, Іванівка, Інженерне, Янтарне і Кізомис на Херсонщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 31.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

07:30 31.03.2023
Ворог задіяв проти України 10 "Шахедів-136", 9 із них знищила ППО

Ворог задіяв проти України 10 "Шахедів-136", 9 із них знищила ППО

18:29 30.03.2023
На сході України за добу відбито 47 атак російських окупантів - Генштаб ЗСУ

На сході України за добу відбито 47 атак російських окупантів - Генштаб ЗСУ

08:09 30.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, один танк

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, один танк

07:08 30.03.2023
За минулу добу ворог завдав 5 ракетних і 25 авіаційних ударів

За минулу добу ворог завдав 5 ракетних і 25 авіаційних ударів

07:04 30.03.2023
За добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

За добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

08:54 29.03.2023
ЗС України знищили за добу 610 окупантів, 7 танків, РСЗВ, 6 артсистем і літак

ЗС України знищили за добу 610 окупантів, 7 танків, РСЗВ, 6 артсистем і літак

07:33 29.03.2023
У ворожій армії наростає тенденція відмов виконувати накази командирів

У ворожій армії наростає тенденція відмов виконувати накази командирів

07:15 29.03.2023
За добу українські військові збили ворожі БПЛА "Орлан-10" і "ZALA"

За добу українські військові збили ворожі БПЛА "Орлан-10" і "ZALA"

07:15 29.03.2023
Ворог завдав 21 ракетного та авіаудару, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ за добу

Ворог завдав 21 ракетного та авіаудару, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

Парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Фінляндії в НАТО

Зеленський подякував "усім у світі, хто з Україною"

Україна готує активні дії, які наблизять перемогу

Госпсуд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо недійсності одностороннього розірвання договору

ОСТАННЄ

За минулу добу окупанти обстріляли Херсонську область 64 рази, загинула одна людина, ще двох поранено

УПЦ (МП) має намір оскаржити відмову Госпсуду Києва в забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра"

Унаслідок ворожих обстрілів убито одного жителя Донбасу, ще шістьох поранено

У результаті атаки на Запоріжжя пошкоджено інфраструктурний об'єкт

ПВК "Вагнер" втратили значну кількість живої сили в Бахмуті - ISW

Путін боїться направляти нових мобілізованих для участі в бойових діях в Україні

Окупанти атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську та Сумську область

Росіяни продовжують обстрілювати Запоріжжя

У Сумській області окупанти обстріляли три громади в четвер, є поранені

Парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Фінляндії в НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА