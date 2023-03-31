Ворог задіяв проти України 10 "Шахедів-136", 9 із них знищила ППО

Російські війська за ніч задіяли 10 БПЛА "Шахед-136" для нанесення ударів по території України, 9 з яких знищила українська протиповітряна оборона, повідомляє Генеральний штаб.

"Для нанесення авіаційних ударів ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 із них знищили наші захисники", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вночі із застосуванням ЗРК С-300 окупанти здійснили 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харкова.

Водночас Повітряні сили України за минулу добу завдали 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів і 2 склади паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомлялося, внаслідок ворожих обстрілів ракетами С-300 по Харкову в одному з районів міста пошкоджено приватний будинок і два автомобілі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.