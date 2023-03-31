31 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 401 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 401 RUSSIAN AGRESSION

31 березня відзначають Міжнародний день резервного копіювання, День декольте.

В Україні - День флориста, у Франції - День Ейфелевої вежі, в Азербайджані - День пам'яті жертв геноциду, на Мальті - День свободи, у США - Національний день молюсків.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.

День флориста

В Україні 31 березня на державному рівні відзначають День флориста. Початок його святкування припав на 2000 рік, коли Мінпраці та соцполітики офіційно затвердило в класифікаторі професій фахівця з підбору квітів. Це сталося саме 31 березня.

Міжнародний день резервного копіювання

Ініціаторами Дня резервного копіювання були користувачі Reddit - сайту соціальних новин, на якому люди залишають посилання на цікаві новини в інтернеті.

Дата 31 березня також обрана невипадково. Річ у тім, що більшість загальновідомих випадків, які стосувалися втрати даних, припадали на 1 квітня. Це пов'язано з тим, що 1 квітня у всесвітній мережі особливо часто поширюються різноманітні віруси, спрямовані на знищення інформації. У комп'ютерній спільноті вважають, що є так звані першоквітневі віруси, які починають діяти в цей день і призводять до збоїв у роботі операційної системи та до втрати даних.

Оскільки мета свята - нагадати іншим про важливість резервного копіювання, то перше, що має зробити кожен користувач цього дня - бекап усіх своїх даних.

Цього дня також важливо поширювати інформацію серед колег і знайомих про важливість створення резервних копій своїх документів.

День Ейфелевої вежі

Відкриття всесвітньо відомої Ейфелевої вежі відбулося 1889 року, 31 березня. Від цього часу заведено відзначати день народження "Залізної пані".

Вежа отримала назву на честь свого творця - Густава Ейфеля. Спочатку вважалося, що вона є тимчасовою, адже її встановлювали як символ багатства та незалежності французького народу на честь сторіччя революції та для проведення міжнародної виставки. Після закінчення національних гулянь конструкцію планували розібрати, але підприємливі французи вже встановили на верхівках радіоантени. Тому практична цінність вежі була незаперечною, тож її вирішили залишити.

Ще цього дня:

1900 - З'явилася перша реклама автомобілів. Філадельфійська компанія в Saturday Evening Post розмістила її під девізом "Автомобілі, які приносять задоволення";

1900 - У Франції ухвалено закон, що обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами;

1901 - Випускається перший автомобіль "Мерседес";

1918 - США вперше переходять на літній час;

1922 - У Києві Лесь Курбас заснував театр "Березіль", який 1926 року переїхав до Харкова;

1929 - Українська академія наук схвалила Харківський правопис української мови, а 29 травня його схвалило Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) у Львові;

1952 - Відкрито Львівську філію Академії наук України;

1954 - СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Північноатлантичний альянс за деякий час відкинув цю пропозицію;

1967 - Після рішення Франції про вихід із військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа до столиці Бельгії Брюсселя;

1991 - На референдумі в Грузії 90 % населення проголосувало за незалежність;

2017 - На аеродромі Святошин у Києві здійснив перший політ літак Ан-132D, що розробляється АНТК "Антонов";

1999 - Відбулася прем'єра фільму "Матриця".

2019 - Вибори президента України. До другого туру виходять Володимир Зеленський і чинний на момент виборів президент Петро Порошенко.

Церковне свято

31 березня день пам'яті святителя Кирила Єрусалимського, який народився близько 315 року. Своє дитинство святий провів у Єрусалимі, здобув гарну освіту, був вихований у строгості та благочесті. Досягши повноліття, він прийняв чернецтво, а в 345 році його висвятили в сан пресвітера. У 350 році помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його наступником.

Іменини: Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя.