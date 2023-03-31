Відбір проектів термомодернізації громадських будівель за кошти ЄІБ розпочнеться 3 квітня

Відбір проектів термомодернізації громадських будівель у рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком триватиме з 3 квітня до 3 червня 2023 року, повідомила прес-служба Мінвідновлення.

Згідно з повідомленням, у програмі можуть взяти участь малі та середні громади, які раніше не брали участь у масштабних проектах термомодернізації, а також пошкоджені внаслідок російської військової агресії будівлі та проекти адаптації будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Термомодернізація включає утеплення фасадів, дахів, підвальних перекриттів, встановлення енергоефективних вікон та вхідних дверей, лічильників та систем контролю енергоспоживання, модернізацію систем опалення, вентиляції, освітлення та ін.

Як повідомлялося, ЄІБ у 2020 році схвалив виділення EUR300 млн кредиту на проект з енергоефективності громадських будівель в Україні, який передбачає енергомодернізацію адміністративних будівель, шкіл, дитячих садків, культурних закладів та лікарень.