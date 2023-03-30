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21:27 30.03.2023

З Одеси вирушили 6 суден із 27 тис. тоннами пшениці для Єгипту

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З Одеси вирушили 6 суден із 27 тис. тоннами пшениці для Єгипту

З Одеси вирушили 6 суден із 27 тис. тоннами пшениці для Єгипту, які Україна експортувала в рамках "зернової ініціативи", повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Сьогодні, 30 березня, з портів Великої Одеси вийшли 6 суден з українським продовольством. Серед них балкер SERENITY IBTIHAJ із 27 тисячами тонн пшениці для Єгипту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку роботи "зернової ініціативи" 44 судна експортували Єгипту 1 мільйон тонн української агропродукції.

Також повідомляється, що станом на вечір 30 березня 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

У пресслужбі зазначили, що з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

"Україна продовжує бути гарантом продовольчої безпеки для всього світу. Міжнародна спільнота могла б отримувати більше української агропродукції, якби росіяни не сповільнювали інспекції суден у Босфорі", - наголосили в міністерстві.

 

 

 

Теги: #зерно #експорт #єгипет

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