З Одеси вирушили 6 суден із 27 тис. тоннами пшениці для Єгипту

З Одеси вирушили 6 суден із 27 тис. тоннами пшениці для Єгипту, які Україна експортувала в рамках "зернової ініціативи", повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Сьогодні, 30 березня, з портів Великої Одеси вийшли 6 суден з українським продовольством. Серед них балкер SERENITY IBTIHAJ із 27 тисячами тонн пшениці для Єгипту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку роботи "зернової ініціативи" 44 судна експортували Єгипту 1 мільйон тонн української агропродукції.

Також повідомляється, що станом на вечір 30 березня 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

У пресслужбі зазначили, що з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

"Україна продовжує бути гарантом продовольчої безпеки для всього світу. Міжнародна спільнота могла б отримувати більше української агропродукції, якби росіяни не сповільнювали інспекції суден у Босфорі", - наголосили в міністерстві.