Світовий банк дозволив перенаправити до $132 млн на кредити "5-7-9" і держгарантії аграріям

Світовий банк (СБ) у межах відкритої 2019 року на $200 млн програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України" дозволив використати $132 млн, що залишилися, на поліпшення доступу аграріїв до фінансування через програми "5-7-9" і часткового гарантування кредитів для малих фермерських господарств, підтримки садівництва.

"СБ працює з міжнародними партнерами, щоб швидко допомогти уряду у відновленні сільського господарства, надає пріоритет програмам, які насамперед підтримуватимуть ліквідність упродовж наступного виробничого сезону (включно з частковим гарантуванням кредитів), садівництво для гарантування продовольчої безпеки і ефективного управління іригаційним водопостачанням", - наводяться в релізі банку слова регіонального директора СБ у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.

Банк уточнив, що реструктурована програма доповнить діяльність ООН, ЄС та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у підтримці відновлення агросектору України. Зокрема, вона зробить свій внесок в Ініціативу зі сталого розвитку сільського господарства в Україні, запущену USAID на початку серпня 2022 року, метою якої є мобілізація фінансування в розмірі $250 млн.

Згідно з даними на сайті банку, востаннє СБ виділив Україні $31 млн за цією програмою у квітні 2022 року.

Як повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у фейсбуці в четвер, за перші два місяці 2023 року держава вже спрямувала 1,44 млрд грн для українських підприємців. Найбільшу частину цих коштів (1,33 млрд грн) було виділено через Фонд розвитку підприємництва, зокрема, на програму пільгового кредитування "5-7-9%".

Загалом видатки на Фонд розвитку підприємництва цього року становитимуть 16 млрд грн, що в 2,5 раза більше порівняно з відповідними фактичними видатками минулого року.