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20:20 30.03.2023

На Чернігівщині скоротять комендантську годину і збільшать час продажу алкоголю - голова ОВА

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На Чернігівщині скоротять комендантську годину і збільшать час продажу алкоголю - голова ОВА

Комендантську годину в Чернігівській області скоротять із 1 квітня, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Враховуючи збільшення світлового дня, а також активізацію польових робіт, з 1 квітня тривалість комендантської години змінено. Визначено нові рамки: 00:00 - 04:00", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Також ухвалено рішення щодо зменшення часу обмеження продажу алкоголю.

"Реалізацію дозволено закладам торгівлі - 11:00-21:00; закладам громадського харчування - 11:00-22:00. З можливістю коригувати час продажу відповідного товару рішенням громади", - зазначив він.

Чаус зауважив, що рішення набуває чинності після публікації відповідного розпорядження голови ОДА на офіційному сайті.

 

Теги: #комендантська_година #чернігівська_область

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