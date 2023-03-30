Події

18:17 30.03.2023

Прага надасть гуманітарну допомогу київським лікарням

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Міська влада Праги передасть гуманітарну допомогу на суму 15 млн чеських крон (понад 25 млн грн за курсом НБУ) київським лікарням, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, в умовах воєнного стану, маємо черговий виклик для медичної сфери Києва. Наші медики працюють і надають допомогу жителям міста, а також пораненим бійцям, які повертаються з фронту. Надзвичайно актуальна допомога для закладів охорони здоров'я столиці, і ми вдячні нашим друзям та партнерам за готовність її надати", - написав на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він окремо відзначив підтримку, яку Чехія надає Україні та Києву зокрема.

Під час зустрічі з представниками міської влади Праги обговорили також можливості надання допомоги у сфері розвитку транспортної системи Києва, зокрема її адаптацію до умов воєнного стану, йдеться в повідомленні.

Теги: #київ #допомога #прага

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