Прага надасть гуманітарну допомогу київським лікарням

Міська влада Праги передасть гуманітарну допомогу на суму 15 млн чеських крон (понад 25 млн грн за курсом НБУ) київським лікарням, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, в умовах воєнного стану, маємо черговий виклик для медичної сфери Києва. Наші медики працюють і надають допомогу жителям міста, а також пораненим бійцям, які повертаються з фронту. Надзвичайно актуальна допомога для закладів охорони здоров'я столиці, і ми вдячні нашим друзям та партнерам за готовність її надати", - написав на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він окремо відзначив підтримку, яку Чехія надає Україні та Києву зокрема.

Під час зустрічі з представниками міської влади Праги обговорили також можливості надання допомоги у сфері розвитку транспортної системи Києва, зокрема її адаптацію до умов воєнного стану, йдеться в повідомленні.