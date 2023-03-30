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17:15 30.03.2023

Ексдиректор "Борисполя" Дихне оскаржить 5 років позбавлення волі в апеляції ВАКС

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Ексдиректор "Борисполя" Дихне оскаржить 5 років позбавлення волі в апеляції ВАКС

Юридична компанія "Міллер", що представляє інтереси ексгендиректора аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне, у четвер подає апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який визнав Дихне винним у зловживанні владою і призначив позбавлення волі.

"Сьогодні подається апеляція. Наполягатимемо на повному виправданні. Немає жодного доказу у справі, яка дозволить знайти у ньому склад злочину", – сказав партнер, керівник кримінальної практики "Міллер" Олексій Носов на брифінгу в Києві за участю Дихне.

За словами Носова, під час процесу не було доведено наявність корупційної складової. "Вона навіть відсутня у матеріалах обвинувачення. Її навіть не намагалися приписати, що це робилося на користь…або Євген Григорович (Дихне) отримав відкат, наприклад. Не було такого, навіть не доводилося, навіть не розслідувалося", – зазначив адвокат.

Дихне повідомив, що в період, коли він керував "Борисполем", було визначено завдання терміново вирішити проблему відповідності аеропорту вимогам міжнародних правил щодо рівня сервісу та якості обслуговування. "У цих умовах, звичайно ж, ухвалювалися рішення, не пов'язані з можливими якимись обмеженнями", - сказав ексгендиректор.

За його словами, обвинувачення, пред'явлені йому та керівнику служби орендних відносин аеропорту Олесі Левочко, визнаній його спільницею та засудженою судом до чотирьох років позбавлення волі, можуть впливати на рішення інших директорів державних підприємств.

"Як аеропорту в майбутньому конкурувати? Буде така ж картина, як у 2014 році. Скінчиться війна нашою перемогою, потрібно буде відновлювати роботу аеропорту, він буде ще пустішим. А де механізми?" - заявив ексдиректор.

Він зазначив, що за три роки обговорення проблеми у суді зміни до законодавства відсутні, і механізми управління держмайном залишилися незмінними.

Дихне повідомив, що йому було зроблено дві привабливі пропозиції щодо роботи на підприємствах держсектора, пов'язаних з інфраструктурою, але він не може ухвалити їх до виправдувального вироку суду.

Як повідомлялося, 1 березня ВАКС визнав Дихне винним у зловживанні владою та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Також суд задовольнив цивільний позов Регіонального відділення Фонду держмайна (ФДМ) щодо відшкодування збитків на суму близько 10 млн грн. Дихне звинувачують у тому, що, перебуваючи на посаді в.о. гендиректора аеропорту "Бориспіль", у квітні 2016 року він уклав попередні договори з ТОВ "Артерія груп" та ТОВ "Кава Бар Плюс" нібито за заниженою вартістю без погодження з органом управління аеропорту - Мінінфраструктури - та без проведення конкурсного відбору орендаря. Це нібито спричинило збитки на суму 15,7 млн грн: близько 10 млн грн орендодавцю ФДМ та близько 5 млн грн аеропорту "Бориспіль".

Матеріали справи розміщено у відкритому доступі за посиланням.

Теги: #апеляція #дихне

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