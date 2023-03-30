Питання про можливий візит Путіна до Туреччини опрацьовується, офіційного підтвердження немає - посол України

Питання про можливий візит президента РФ Володимира Путіна до Туреччини 27 квітня опрацьовується, офіційного підтвердження цієї інформації немає, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Справді, таке повідомлення (про можливий візит Путіна до Туреччини - ІФ-У) сьогодні з'явилося в ЗМІ: що може бути його візит або онлайн-включення. Тут є свій контекст: у Туреччині будується перша АЕС, 27 квітня планується завантаження ядерного палива в перший енергоблок. Оскільки будує "Росатом", то, найімовірніше, опрацьовувалися варіанти такого візиту. Зараз ми це питання опрацьовуємо, поки що МЗС та інші офіційні органи влади це не підтверджують", - сказав Боднар на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine у четвер.

Посол зазначив, що після опрацювання питання буде оприлюднено офіційну позицію України.

Він також додав, що Туреччина не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС).