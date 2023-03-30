Подано заяву до поліції, завтра комісія Мінкультури продовжить свою роботу в Лаврі в будь-якому разі - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що за фактом перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври було подано заяву до поліції, і що 31 березня Комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

"Маємо констатувати, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу сьогодні", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, які входять до складу комісії, не змогли пояснити, хто має ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. Крім того, також численні невідомі перешкоджали потраплянню членів комісії всередину будівлі.

"За фактом перешкоджання роботи комісії було подано заяву в поліцію. Брутальна поведінка представників УПЦ (МП) щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога. Завтра комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі", - написав міністр.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська й українська. Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселяться з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Після чого предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Авраамія.

30 березня Комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври для проведення перевірки.