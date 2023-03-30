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14:56 30.03.2023

"Укренерго" зняло мережеві обмеження для Києва та Київської області

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"Укренерго" зняло мережеві обмеження для Києва та Київської області

Енергетики завершили аварійно-відновлювальні роботи на одному з енергооб'єктів у центральному регіоні, що дозволило зняти обмеження у магістральних мережах для Києва та Київської області, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії у телеграм-каналі у четвер, обмеження споживання все ще застосовуються у Житомирській області. Водночас у НЕК пояснили, що завдяки сонячній погоді та роботі відновлюваних джерел енергії обмеження споживання в регіоні менше, ніж звичайно.

"Однак через значний обсяг пошкоджень обладнання мережі ще не повністю відновлено. Ремонтні роботи в регіоні тривають, а також продовжуються на всіх інших енергооб'єктах, пошкоджених російськими масованими обстрілами", - зазначили в "Укренерго".

Водночас, за інформацією компанії, через наслідки негоди є локальні відключення у Чернігівській та Київській областях, але бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення споживачів.

В "Укренерго" наголосили, що енергосистема все ще відновлюється від наслідків російських ракетних та дронових атак, у зв'язку з чим закликали споживати електроенергію розумно: не включати одночасно багато потужних приладів, розподіляти, наскільки можна, їх використання протягом доби.

"Це дозволить знизити навантаження на енергосистему", – пояснили у НЕК.

Як повідомлялося, негода призвела до відключень електроенергії у 12 областях України 29 березня, зокрема, у Києві та Київській області довелося застосовувати стабілізаційні графіки через низьку пропускну спроможність мереж.

Теги: #обмеження #укренерго

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