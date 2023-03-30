Події

12:45 30.03.2023

Кондратюк і міністр освіти Словаччини обговорили питання доступу до навчання українських дітей

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Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк і міністр освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки Ян Горецький обговорили питання доступу до освіти українських дітей, які переїхали до Словаччини під час війни.

"Діти можуть навчатися в словацьких школах і відвідувати дитячі садки... є потреба в додаткових садочках для українських дітей у Словаччині. Наші жінки вміють і хочуть працювати. Вони прагнуть працевлаштуватися, щоб самостійно забезпечувати своє перебування і дітей у країні. Але їм потрібен ширший доступ до послуг дитячих садочків", - сказала Кондратюк під час зустрічі з міністром у Братиславі.

Віцеспікерка також звернулася до Горецького з проханням сприяти складанню національного мультипредметного тесту старшокласниками, які наразі перебувають у Словаччині та завершують навчання в українських школах дистанційно.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, за інформацією Горецького, у словацьких школах офіційно зареєстровано близько 15 тисяч українських дітей. Для українських школярів спеціально розроблено й адаптовано тести, щоб вони були на рівних зі словацькими дітьми. Міністр також наголосив, що Словаччина дуже занепокоєна і питанням психологічного здоров'я українських дітей.

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Словаччина прихистила 110 тис. українців, включно з 38,5 тис. українських дітей. Нещодавно Словаччина ще на рік, до 4 березня 2024 року, автоматично продовжила термін і дію посвідчень про тимчасовий притулок для українців.

Теги: #українці #словаччина

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