McDonald's відкрив ресторан у Вінниці

Компанія McDonald's у четвер відкрила ресторан у Вінниці, він став четвертим з моменту поновлення роботи компанії в Україні, повідомили у пресслужбі компанії.

Як повідомила пресслужба "МакДональдз Юкрейн Лтд.", завдяки розташуванню на виїзді з міста та поряд із автовокзалом ресторан особливо зручний для відвідувачів. У ньому є 125 місць у залі та 88 на терасі, 10 терміналів самообслуговування. Автомобілісти зможуть скористатися МакДрайвом із двома лініями заїзду.

Ресторан працюватиме з 07:00 до 22:00 і дотримуватиметься розширених правил безпеки, впроваджених компанією.

Як зазначається, ресторан був майже збудований перед повномасштабним вторгненням Росії до України.

Це перший новий заклад, відкритий компанією у 2023 році. Раніше нові заклади McDonald's з'явилися у Києві, Львові та с. Лісники (Київська обл.).

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Перший заклад в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 30 березня 2023 року в мережі компанії вже працюють 73 ресторани.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Статутний капітал ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на грудень-2021 становить 901,801 млн грн.