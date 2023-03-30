ДТЕК відновив електропостачання 100 тис. абонентів Київської області під час негоди

Енергетики ДТЕК 28-29 березня відновили електропостачання в оселях понад 100 тис. сімей Київської області, які були знеструмлені через негоду.

"Фахівці ДТЕК вже завершили всі ремонтні роботи на мережах середньої напруги. Наразі відпрацьовуємо поодинокі заявки", – повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у четвер.

При цьому в компанії попередили, що сильні пориви вітру можуть спричинити падіння дерев та обрив проводів.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки і не наближуйтесь до обірваних ліній електропередач", - звернулися у ДТЕК до споживачів.

Як повідомлялося, у середу негода призвела до пошкодження мереж та відключень електроенергії у 12 областях України. Зокрема, у Києві та Київській області довелося застосовувати стабілізаційні графіки через низьку пропускну спроможність мереж.