Події

11:59 30.03.2023

Комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври

3 хв читати
Комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики, яка прибула в четвер для перевірки двох будівель Києво-Печерської лаври, не пустили на її територію.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", парафіяни УПЦ (МП) заблокували вхід до одного із корпусів лаври.

Митрополит Павло (Лебідь) знову заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

"Ми прийшли з комісією і повинні були зайти в 111 корпус і розпочати перевірку... Ми зафіксуємо все, що було, це наш перший крок... Ми будемо з'ясовувати, з яких причин було закрито приміщення", - сказала журналістам представниця комісії.

Вона додала, що проблема не в тому, що парафіяни заблокували прохід, а в тому, що монастир не забезпечив доступ до приміщення, про що його було поінформовано заздалегідь.

Станом на 11:30 члени комісії пішли, а біля адмінбудівлі, де мала розпочатися перевірка, відбувається імпровізований молебень.

Співробітники правоохоронних органів, які зранку прибули до лаври, не втручаються в те, що відбувається.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не планують переходити до ПЦУ.

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "ченці завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська й українська. Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселяться з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Після чого предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Авраамія.

Теги: #лавра #комісія #мінкультури #перешкоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 30.03.2023
Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

Госпсуд Києва розпочав провадження за позовом УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розірвання договору оренди

17:58 29.03.2023
Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

12:31 29.03.2023
Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

08:50 29.03.2023
Ткаченко обговорив із головою Донецької ОВА збільшення присутності українських культурних діячів в області та постачання книжок у регіон

Ткаченко обговорив із головою Донецької ОВА збільшення присутності українських культурних діячів в області та постачання книжок у регіон

12:05 21.03.2023
На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія з визначення рівня збереження культурних цінностей - Мінкультури

На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія з визначення рівня збереження культурних цінностей - Мінкультури

10:16 21.03.2023
Мінкультури не надало сприяння у виїзді за кордон хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів

Мінкультури не надало сприяння у виїзді за кордон хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів

12:02 19.03.2023
Виселення ченців із Лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України, заявляють в УПЦ (МП)

Виселення ченців із Лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України, заявляють в УПЦ (МП)

12:41 18.03.2023
Про закриття монастиря в Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде давня слов'янська та українська - митрополит Епіфаній

Про закриття монастиря в Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде давня слов'янська та українська - митрополит Епіфаній

16:22 16.03.2023
РФ скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей - комісія ООН

РФ скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей - комісія ООН

17:28 15.03.2023
Мінкультури не отримувало від російського режисера Молочнікова звернень щодо організації та проведення зйомок на території України

Мінкультури не отримувало від російського режисера Молочнікова звернень щодо організації та проведення зйомок на території України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ готується призвати ще 400 тисяч військовослужбовців, імовірно, застосовуючи примус - британська розвідка

Глава МЗС України: Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - невдалий жарт, РФ узурпувала це місце, Путін – воєнний злочинець

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 466 дітей, 943 поранено

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, один танк

В Україні зроблено крок до зміцнення духовної незалежності – Зеленський

ОСТАННЄ

Заступник міністра оборони України в Польщі ознайомився з навчанням українських військових і випробував танк Leopard 2

Ув'язнені Рівненської колонії виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових

McDonald's відкрив ресторан у Вінниці

ДТЕК відновив електропостачання 100 тис. абонентів Київської області під час негоди

На території Білорусі перебувають понад 4 тис. російських військових - Держприкордонслужба України

У Німеччині розпочинає роботу паспортний сервіс ДП "Документ"

В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який наводив ракети на електропідстанції

Часткові відключення е/е можливі через наслідки негоди в Одеській та Чернігівській областях

Майже 60% усіх переселенців в Україні перебувають у такому статусі шість або більше місяців - дослідження МОМ

Від російських обстрілів за добу загинули троє цивільних, 11 поранені - Міноборони України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА