Комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики, яка прибула в четвер для перевірки двох будівель Києво-Печерської лаври, не пустили на її територію.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", парафіяни УПЦ (МП) заблокували вхід до одного із корпусів лаври.

Митрополит Павло (Лебідь) знову заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

"Ми прийшли з комісією і повинні були зайти в 111 корпус і розпочати перевірку... Ми зафіксуємо все, що було, це наш перший крок... Ми будемо з'ясовувати, з яких причин було закрито приміщення", - сказала журналістам представниця комісії.

Вона додала, що проблема не в тому, що парафіяни заблокували прохід, а в тому, що монастир не забезпечив доступ до приміщення, про що його було поінформовано заздалегідь.

Станом на 11:30 члени комісії пішли, а біля адмінбудівлі, де мала розпочатися перевірка, відбувається імпровізований молебень.

Співробітники правоохоронних органів, які зранку прибули до лаври, не втручаються в те, що відбувається.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не планують переходити до ПЦУ.

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "ченці завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська й українська. Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселяться з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Після чого предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Авраамія.