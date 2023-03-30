РФ готується призвати ще 400 тисяч військовослужбовців, імовірно, застосовуючи примус - британська розвідка

РФ готується розпочати набір додаткових 400 тисяч військовослужбовців, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у четвер.

"Російські ЗМІ повідомляють, що влада готується розпочати масштабну призовну кампанію з метою призвати ще 400000 військовослужбовців. Росія презентує цю кампанію як залучення добровільних, професійних кадрів, а не як нову, обов'язкову мобілізацію", - наголошується у звіті.

Водночас аналітики британської розвідки вважають, що на практиці ця відмінність, імовірно, "буде розмита, і що регіональна влада спробує виконати поставлені перед нею завдання щодо призову, примушуючи чоловіків вступати в армію".

На думку британських фахівців, російська влада "вибрала нібито "добровольчу модель" для заповнення нестачі особового складу, щоб мінімізувати внутрішню незгоду. Малоймовірно, що кампанія залучить 400000 справжніх добровольців", - роблять висновок аналітики.

Одночасно вони відзначають ще один дуже суттєвий фактор: "для відновлення бойової потужності Росії в Україні буде потрібен не тільки особовий склад; Росії необхідно більше боєприпасів і військового обладнання, ніж є на сьогодні".