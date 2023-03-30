Події

07:08 30.03.2023

За минулу добу ворог завдав 5 ракетних і 25 авіаційних ударів

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За минулу добу ворог завдав 5 ракетних і 25 авіаційних ударів

За минулу добу ворог завдав 5 ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Берислав Херсонської області та Дружківка Донецької області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них: Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине, Білогорівка - Луганської, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута.  В ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. В той же час,  протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Здійснив обстріли населених пунктів, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове та Олександро-Шультине Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівку, Красногорівку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На шахтарському напрямку, протягом доби, ворог здійснив обстріли по районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, серед них – Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка,  Новоберислав, Томарине, Розлив Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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