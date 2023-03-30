Події

01:37 30.03.2023

Фахівці NASA у четвер скоригують орбіту МКС за допомогою корабля Cygnus

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Фахівці NASA планують у четвер скоригувати висоту орбіти Міжнародної космічної станції (МКС) за допомогою вантажного корабля Cygnus компанії Northrop Grumman, повідомив керівник програми агентства на станції Джоел Монтальбано.

Він зазначив, що під час маневру двигуни корабля видадуть імпульс менше метра за секунду.

У червні минулого року NASA повідомило про успішне проведення обмеженої корекції орбіти МКС за допомогою рухової системи корабля Cygnus.

У 2018 NASA вже випробувало в ході дев'ятої місії Cygnus можливість коригувати орбіту станції за допомогою двигуна корабля цієї серії. За кілька днів до відчалювання фахівці включили маршовий двигун "вантажівки" на 50 секунд. Внаслідок цього висота орбіти станції змінилася майже на 90 метрів. Згодом корабель був модифікований для істотної зміни орбіти МКС.

Теги: #мкс

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