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22:01 29.03.2023

Хорватія опрацьовує передання Україні 14 вертольотів "Мі-8"

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Хорватія опрацьовує передання Україні 14 вертольотів "Мі-8"

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем, під час якої було обговорено перспективу передання засобів ППО та 14 вертольотів Мі-8, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Маріо Баножич висловив захоплення українськими захисниками і сказав, що хорватський народ завжди буде поруч з Україною. Також, Міністр оборони Хорватії наголосив, що наразі Уряд його країни опрацьовує передання Україні чотирнадцяти вертольотів Мі-8. Він висловив сподівання, що найближчим часом Хорватія зможе передати їх нашій країні", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті в середу ввечері.

Також Резніков зазначив, що було обговорено "наші потреби і пріоритети".

"Це стосується насамперед протиповітряної оборони та різних засобів - від серйозних і потужних до ПЗРК - тобто ручних комплексів, як-от "Стріла" та "Ігла", які Хорватія знову може надати Україні", - цитує пресслужба слова очільника Міноборони.

Резніков подякував уряду і народу Хорватії за політичну, економічну та військову підтримку під час війни, розв'язаної російським агресором.

Джерело: https://www.mil.gov.ua/news/2023/03/29/vertolotiv-mi-8-ministri-oboroni-ukraini-ta-horvatiiobgovorili-potrebi-i-prioriteti-dlya-zsu/

 

 

Теги: #хорватія #вертольоти #передання

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