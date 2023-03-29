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21:03 29.03.2023

У Міноборони України повідомляють, що в деякі дні співвідношення втрат українських захисників і російських окупантів у східних областях сягає 1 до 10

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У Міноборони України повідомляють, що в деякі дні співвідношення втрат українських захисників і російських окупантів у східних областях сягає 1 до 10

Співвідношення втрат українських захисників і російських окупантів у бойових діях на Сході України в деякі дні сягає 1 до 10, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - написала Маляр у телеграмі в середу.

При цьому вона зазначила, що втрати - "це неминучий наслідок війни".

"Без втрат не буває. Одна з головних задач воюючої сторони - знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння", - наголосила заступник міністра.

Маляр додала, що втрати окупантів були більшими і в 2014-2015 роках, але "наразі цей коефіцієнт майже вдвічі зріс на користь України".

 

Теги: #війна #втрати #схід

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