Єрмак і члени робочої групи щодо участі України в ОЕСР обговорили роботу над законопроєктом про відповідальність юросіб за міжнародне хабарництво

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із членами української робочої групи щодо участі України в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), повідомляють на офіційному порталі президента України.

"Учасники обговорили перебіг роботи над законопроєктом щодо відповідальності юридичних осіб за міжнародне хабарництво. Запровадження ефективних і дієвих механізмів боротьби з корупцією є однією з умов участі нашої країни у Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом", - зазначається в повідомленні, розміщеному в середу.

"Пам’ятаючи про концепцію, яку ми обговорювали минулого разу, я хотів би сконцентруватися на двох напрямах: зворотний зв’язок ОЕСР щодо самої концепції та напрацювання відповідного проєкту закону", - звернувся Єрмак до присутніх. "Маємо обговорити, як працювати з цією категорією злочинів, і визначитися, чи відповідає напрацьований законопроєкт ідеям і рекомендаціям ОЕСР, що треба змінити, що додати, і заслухати експертну думку представників НАБУ та САП", - наводить пресслужба слова Єрмака.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, зі свого боку, зазначив, що питання цього законодавства доволі складне, оскільки не існує уніфікованого світового підходу щодо відповідальності юридичних осіб у міжнародних ділових операціях, який можна було б використати при розробці вітчизняного законодавства.

"Є різні моделі застосування механізму відповідальності юридичних осіб у різних країнах, тому ми обговорили свої напрацювання й передали ОЕСР, отримали від них первинну оцінку нашої концепції та законопроєкту. Попередньо обмінялися думками. Питання є, і наше завдання - їх розв'язати, адаптувавши до концепції запровадження відповідальності юридичних осіб, яка задовольняє всіх", - сказав Смирнов.

За його словами, нині розглядаються основна та альтернативна робочі моделі того, яким шляхом можна йти у розробці українського законодавства щодо відповідальності юридичної особи за згадані злочини. Йдеться про заходи адміністративної та цивільної відповідальності, які є похідними від кримінального провадження, що розслідуватиметься НАБУ.

Як повідомляється, учасники зустрічі обговорили нюанси кожного з напрямів, щоб обрати саме ту концепцію, яка буде максимально ефективною та оптимальною в українському правовому середовищі.